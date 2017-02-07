談李敖 陳芳明致敬：沒有他 威權統治的台灣更加酷寒

李敖自曝罹延腦腦癌病情，作家陳芳明發文致敬。（中時資料照／郭吉銓攝）

發言經常挑起爭議的作家李敖自曝罹患延腦腦癌，壽命僅存3年，餘生心繫目標便是將剩餘45冊《李敖大全集》出完。作家陳芳明在臉書發表〈我所尊敬的李敖〉一文，指李敖雖然是爭議性人物，但他在戒嚴時代說了許多真話，若沒有李敖，威權統治的台灣可能更加酷寒。

台灣文學研究學者陳芳明在臉書上向李敖致敬，讚揚李敖是在他時代的代表人物，自己曾以《昨夜雪深幾許》的散文集裡，以長文〈埋伏在血液裡〉記錄李敖對自己的深刻意義。

李敖以批判聞名，在台灣歷史上，無疑是個經典爭議人物，但聽聞李敖病情後，作家陳芳明有感而發地說，許多人不認同李敖的狂傲、與人相處時的倨傲，但他在戒嚴時代說了許多真話，他敢於批判國民黨、敢於貶抑蔣家父子。文末，陳芳明向李敖致敬「沒有他，威權統治的台灣可能更加酷寒」。

(中時電子報)