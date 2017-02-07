驚！新北「綠水龍」出沒！個性兇猛食量驚人

綠水龍又稱「亞洲水龍」，是一種爬樹能力相當強的半水棲（Semi-aquatic）蜥蜴。（新北市農業局提供）

新北市政府農業局自102年起即針對外來入侵種「綠水龍」進行清除工作，至105年底已清除了3百餘隻，原來只於新店地區發現，但是去年又於林口地區發現新的棲地，為了防止擴散，農業局立即啟動「獵龍行動」，共清除了51隻，並已初步控制其族群。

綠水龍（Physignathus cocincinus）又稱「亞洲水龍（Asian water dragon）」，是一種爬樹能力相當強的半水棲（Semi-aquatic）蜥蜴，原產於中南半島東部及鄰近區域，雄蜥全長最大可達95公分，原來是引進當寵物飼養，由於幼體時外型很像綠鬣蜥，全身翠綠色，所以很受歡迎，但是當長大後，個性兇猛食量又驚人，容易遭飼主棄養。

由於綠水龍是以肉食性為主，對於小型動物的殺傷力自是不容小覷，若不立即清除，將嚴重破壞當地的生態平衡，經食性分析，綠水龍獵食蚯蚓、蝸牛、螃蟹、各類昆蟲、蜈蚣、馬陸、攀木蜥蜴、盲蛇、魚類及鼩鼱等動物，可見對本土生物之生存確實造成威脅。

新北市農業局長李玟表示，農業局於102年即委託專家清除新店地區綠水龍，數量已受到控制，但去年林口地區又發現新族群，兩地相隔甚遠，綠水龍從新店遷移擴散等林口的機會微乎其微，推測應是民眾購買後日益長大，無法持續照顧而遭棄養。這次在林口清除的51隻中，成蜥有22隻，亞成蜥有7隻，幼蜥有22隻，呼籲有飼養的朋友不要棄養，應找適當收容場所安置，以免造成生態浩劫。

農業局表示，新店地區今年仍發現有零星個體，數量雖然不多，農業局仍會持續監測和移除，直到野外的綠水龍消失。外來入侵物種的發生，往往是飼主任意棄養所造成的，農業局呼籲養牠就不要丟棄牠，以免造成生態危機，共同為新北市生態保育盡一分心力。如果民眾於溪流附近發現綠水龍的蹤跡，請立即通報新北市農業局。

(中時電子報)