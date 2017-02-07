大雅高爾夫球場傳火警 幸無人傷亡

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台中市大雅區一座高爾夫球場6日晚間傳出火警，球場停放電動車的車庫起火燃燒，台中市消防局接獲通報立刻派員前往救援，火勢在10多分鐘後熄滅，幸無人傷亡。

台中市消防局接獲通報，6日晚間9時51分，大雅區通山路一座高爾夫球場內的車庫傳出火警，立刻派遣第一大隊、大雅、清泉、協和、沙鹿分隊共計出動12車39人，前往搶救。

消防人員到場後發現，現場燒毀一樓鐵皮車庫及10多輛充電車，佈開水線搶救，火勢在10多分鐘後控制、熄滅，幸無人傷亡，確切的起火原因有待調查。1060207

(中央社)