美司法部抗告：旅行禁令屬合法行事

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美國司法部今天以旅行禁令是總統川普基於職權的「合法行事」，為川普辯護，並宣稱聯邦法院阻止行政部門執行旅行禁令，是犯錯之舉。

法新社報導，司法部律師遞交第9巡迴上訴法院的訴狀指出，「該行政命令，是總統基於職權，就外國人進入美國與難民接納事宜所做的合法行事。」

司法部訴狀指出，「地方法院因而犯下錯誤，對行政部門執行命令加以禁制，儘管部分解除是適宜的，法院這項通用全國的禁制令已屬過度越權」。

司法部並再度向上訴法院請求恢復執行旅行禁令。上訴法院將於美西時間明天下午3時召開聽證會。1060207

(中央社)