美中若開戰 英專家：解放軍缺實戰經驗將慘敗

英國學者普遍認為，中國軍隊缺乏實戰經驗，將會被徹底擊敗，但中美一旦開戰將是全球「空前災難」。(中新社)

美國首席戰略顧問巴農（Steve Bannon）直言未來5到10年，美中在南海必有一戰；在中國社群平台上也不乏「中國為美國布下天羅地網、美中交戰、美國完蛋」等言辭和文章。英國學者普遍認為，中國軍隊缺乏實戰經驗，將會被徹底擊敗，但中美一旦開戰將是全球「空前災難」。

英國軍事科學專家羅伯茨(Peter Roberts)指出，如果美國想要開戰，它將盡其所有戰力，戰爭的暴力和規模都將是空前的，儘管會導致成千上萬人死傷，但中國終究會被徹底擊垮。

他進一步分析，美國不僅在技術上占據優勢，而且陸海空、外加海軍陸戰隊4大兵種協同作戰能力強。相較之下，中國軍隊普遍「各自為政、沒有實戰經驗」，羅伯茨說「打過仗的軍隊和沒打過仗的就是不一樣」。

英國《獨立報》因此形容中美開戰如同「農夫拿著鐵耙對抗希臘戰神阿基里斯率領的神兵天將」。

倫敦大學國王學院中國問題專家布朗(Kerry Brown)也表示，除了美國強大的海軍力量，「在中國家門口打仗，對中國的傷害肯定比美國來得大」。但無論如何，中美開戰一定是「雙輸」，美國就算獲勝也必定會造成空前的全球經濟災難，戰敗的中國則出現權力真空。他呼籲雙方相互讓步，中國別再咄咄逼人，美國也給中國留出空間。

「英國華威大學國際問題專家克里斯肯認為，中美開戰「極有可能動用核武」，但華盛頓自70年代末的對中政策一直奉行競爭與合作」的原則。

(中時電子報)