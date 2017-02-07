崗山之眼鳥瞰大高雄 8月起非夢事
從「崗山之眼」鳥瞰北大武山非夢事喔！高雄市積極趕工興建的崗山之眼，預計8月就能啟用了。
「崗山之眼」以天空迴廊的型式打造，橋長88公尺、柱高40公尺，相當於13層樓高，視野遼闊。
這座興建位於小崗山登山步道區內的天空迴廊，主要相中小崗山一帶居高臨下、視野遼闊得天獨厚的優勢條件，臨阿公店水庫，還是通往阿公店森林公園的通道。
市府觀光局指出，崗山之眼園區及小崗山周邊環境整建工程分3期執行，建設經費約新台幣1億2830萬元，工程進度順利，預計今年8月完工。
崗山之眼東側可近覽阿公店水庫的湖光美景、西側則可俯瞰岡山、永安的市區風光及高鐵飛速通過的景色，還能遠眺中寮山一帶層層翠綠的山巒，若天氣許可，還能遠眺中央山脈主稜北大武山、台灣海峽航行作業船隻，宏遠的視野，將是高雄市近郊的綠佳景點。
為美化崗山之眼園天空迴廊，橋型以琴瑟和鳴為意象，園區由音樂主題作為發想，利用現有空間規劃園區主題，遊憩動線順暢，還劃設i-center服務及咖啡區、中央的音樂花園休憩區及碉堡迷彩遊憩區，還有接駁及販賣服務區，將帶給遊客最完善的服務設施。1060207
(中央社)
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