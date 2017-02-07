興航11架機要賣3億美金 民航界估很難

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復興航空去年11月停飛並解散，11架自有飛機正由債權銀行團拍賣中，興航提供的參考售價是3億美金；不過，民航界人士推估要賣到參考價的一半可能都很難。

興航停飛前，共有27架飛機，其中16架租賃機已由租賃公司取回，11架自有機由債權團取得共識，公開拍賣，銀行團希望2月底前能全部出售。

興航11架自有機包括：2架廣體客機A330-300、2架單走道客機A320及A321、7架螺旋槳客機ATR。

興航提供銀行團的公開參考售價是3億美金，也有好幾個買家詢問中。

除了11架飛機外，銀行團也拍賣興航留下的發動機等航材，參售價是新台幣20億元。

不過，航空界人士推估，11架飛機要賣到參考價的一半可能都很難，因為2架最值錢的A330飛機，目前市場過剩。1060207

(中央社)