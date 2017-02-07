變身小蔡倫 羅東林管處推DIY製紙活動
林務局為讓親子體驗製紙樂趣，3月中旬將在羅東自然教育中心舉辦「木本小蔡倫」主題活動，歡迎親子於8日起報名參加，材料費用每人新台幣500元。
林務局羅東林區管理處說，從前還沒發明紙張時，人們使用竹簡和絹布紀錄文字。直到蔡倫發明輕薄方便紙張後，才讓知識和文化更為廣闊傳播。樹木是現今造紙的主要原料，為了永續使用木材資源，人類種植許多樹木。
管理處表示，3月18日、19日週末假日兩天，羅東自然教育中心將舉辦兩梯次的「木本小蔡倫」主題活動，教導民眾如何修枝，並且從剪下的枝條自己取出樹木的纖維，體驗製紙樂趣。希望藉由活動讓親子認識國內紙張的材料由來，除了鼓勵使用再生紙外，也期待培養民眾擁有永續林業的觀念。
管理處說，歡迎國小三年級以上的親子組合，或是18歲以上的民眾報名參加。報名時間自2月8日起到3月8日止，每梯次名額上限為40人，每人費用500元。活動詳情可電洽羅東自然教育中心（03）954-0823。1060207
(中央社)
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