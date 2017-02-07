圖書旅行驛站 花蓮港邊書屋好吸睛
花蓮港倉庫美術館─維納斯藝廊是文青旅遊據點之一，藝廊門邊設有圖書旅行驛站，方便遊客借閱；但書箱在海風侵蝕下而破損，日前市公所修繕升級為特色書屋，十分吸睛。
書屋利用廢棄的冰櫃為主體改造，打開書屋兩扇門，左邊是龍王魚與曼波魚的圖案，右邊畫了台灣藍鵲與烏頭翁圖騰。
藝廊負責人林滿津指出，魚和鳥分別象徵優游大海和天空；龍王魚如同「鯤」，藍鵲如同「鵬」，有鯤鵬展翅的寓意。
2011年開站、服務6年的維納斯藝廊圖書旅行驛站，是花蓮市第一個設立的圖書驛站。
林滿津說，圖書驛站位於花蓮港邊，相關設備受到海風侵蝕而受損嚴重。此次市公所提撥經費修繕，將原本的書箱升級為書屋，藏書量也擴增為600多冊，以觀光旅遊、休閒養生、藝術類書籍為主。
花蓮市公所為推廣閱讀風氣、打造人文書香城市，在全市設有6座圖書旅行驛站，除維納斯藝廊外，還有慈濟醫院、自強外役監、花蓮少年之家、花蓮監獄、捷絲旅中正店等處，更與學校結合，推動書箱進校園，提供學童閱讀便利性，共有434個班級參與、受惠學生逾1萬5000人次。
市長魏嘉賢表示，現在民眾大多透過網路查詢資訊，或分享網友轉傳的訊息，但資訊的正確性卻遠不如書籍，鼓勵大家多親近書本，吸收正確的知識。1060207
(中央社)
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