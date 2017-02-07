反川普禁令 美前官員齊發聲

包括前國務卿凱瑞在內的多位前官員今天共同聲明，認為美國總統川普的旅遊行政禁令將會破壞而不是保護美國的國家安全，更會讓前線美軍身處險境。

川普對難民及7個穆斯林人口為主的國家祭出暫緩入境及核發簽證的行政命令，已演變為美國憲政上行政權與司法權相互制衡的演示。美國聯邦地區法院法官羅巴特（James Robart）頒布暫緩執行這項禁令後，司法部上訴到聯邦第九巡迴上訴法院，要求恢復禁令又遭駁回，川普代表的行政權已二連敗。

而上訴法院要求在今晚6時前，利益相關方都可遞交陳述書，凱瑞與同為前總統歐巴馬時代任命的國安顧問萊斯、前國防部長潘內達及前總統柯林頓時代的國務卿歐布萊特在內，共10位前官員簽署共同聲明，向上訴法院遞交反對川普禁令的陳述書。

根據「華盛頓郵報」取得的6頁文件資料，凱瑞等人認為，川普的禁令會危害，而不是強化美國的國家安全，而過去政府早就針對相關國家與難民的簽證發放執行嚴格審查，過程並無不恰當，川普的做法反而會破壞美國的外交政策利益，也會「危及前線美軍」。

此外，美國有近100家企業及兩個州政府也向位於舊金山的第九巡迴上訴法院遞交陳述書，反對川普總統的禁令，這些企業包括科技界龍頭蘋果、臉書、谷歌、微軟和推特。

儘管歐巴馬任上也曾針對法院駁回他行政命令的判決表達過不同看法，但像川普一樣，針對法官的人身攻擊，甚至要法官及整個司法體系為國家安全的可能危險負責，則相當罕見，而川普的言行也讓美國法界憂慮，行政權不知三權分立的分際，恐製造美國的憲政混亂。

第九巡迴上訴法院由三名法官組成的合議庭，今晚後即可做出裁決或召開聽證再做決定，法界人士預估，不論結果為何，這個案子幾乎確定將會上訴到美國的最高法院。

目前，最高法院立場傾向保守與自由派的大法官各有4位，川普日前才提名立場較保守的戈蘇奇（Neil Gorsuch），補齊已逝大法官史卡利亞留下的空缺，面對民主黨揚言杯葛，川普放話要國會共和黨不惜祭出「激烈手段」，改變議事規則，讓原本需聯邦參議院60票同意才能過關的、降低到以過半多數決方式，就能通過任命案。共和黨目前在參院以52席占多數。1060207

(中央社)