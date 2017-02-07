好丘貝果新北比漾廣場快閃 回收紙袋買五送一

《好丘》標榜貝果每日新鮮手作出爐。（圖／好丘貝果）

《好丘》貝果在新北比漾廣場新開的快閃店，有多種不同口味貝果可以選擇。（圖／好丘貝果）

為推動環保概念，消費者送回10個二手紙提袋即可享有優惠。（圖／好丘貝果）

《好丘》手作貝果人氣店最新企畫推出的出「好丘貝果POP-UP SHOP百貨限定快閃店」，已自即日起至２/２8(二)進駐新北市最大主題百貨「比漾廣場」1樓，好丘POP-UP SHOP期間限定快閃店，主打新鮮手作的健康美味貝果，多種人氣口味呈樓現在地真材實料的好選擇。同時推出比漾廣場假日限定推出「草莓司康」，讓消費者有更多美味選擇。

《好丘》標榜貝果都是由自家廚房的師傅們一顆顆手作揉捏入餡，並經過一夜整整8小時的自然發酵，讓麥香緩慢甦醒綻放原始芬芳，隔日一早使用糖水煮燙熟後，接著進入烤箱烘烤等待圓滿長大。同時經過品管檢查，才能成為一顆顆圓潤飽滿、外Ｑ內軟好丘貝果！無論是單吃或夾入果醬、餡料，都能呈現最迎合台灣人口感，詮釋出「外Q內軟」的嚼勁風味。而味道純粹自然，麵糰飽滿富有咬勁彈性。用料新鮮與當日現作，是《好丘》受到廣大消費者喜歡的關鍵。

《好丘》貝果都有絕佳的黃金比例，每個平均控制在直徑13公分，厚度4公分。《好丘》進駐比漾廣場限定快閃店，推出最受歡迎的人氣經典暢銷口味「地瓜乳酪、香蕉巧克力、草莓甜乳酪、芋頭鹹蛋黃、黑糖黑芝麻、雙份起司…等等經典口味；假日亦推出限定「草莓手工司康。

為關心社區，《好丘》並與比漾廣場聯手推出「回收二手紙提袋計劃」，即日起至2/28止，消費者於《好丘》比漾廣場限定快閃店，全館消費累積滿500元發票，或提供家裡10個二手紙提袋，皆可獨享「好丘貝果買五再送一」獨家優惠。讓貝果除了好吃，還更有環保的良善心意。

(工商)