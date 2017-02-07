總統川普放火 美防長訪日韓討好？

美國國防部長馬提斯（左）訪問南韓，與南韓代理總統黃教安會面。（美聯社）

美國聯邦參議院1月21日才通過馬提斯（James Mattis）出任國防部長的任命案，馬提斯旋即在2月1日啟程出訪日、韓。且這次出訪是馬提斯主動要求安排的。

馬提斯為何如此主動？政大國際關係研究中心兼任教授嚴震生認為，馬提斯的亞洲行是為討好日本、韓國，為了消弭美國總統川普競選期間對日本、韓國言語攻擊造成的傷害。

嚴震生向香港中評社表示，川普正式就職前，日本首相安倍晉三花了許多力氣，說服日本農林水產省，讓農林水產省在TPP中的日本大米及其他農作物，對其他國家關稅進行讓步。但川普上任後，一道行政命令就否決掉TPP，獨留日本面對TPP協定內其他東亞國家，讓此協議頓時群龍無首。

同時，澳洲、智利等國轉向積極洽簽中國大陸主導的RCEP，也讓日本感到很害怕。這兩因素加起來，馬提斯的日本之行，雖無法簽署、同意任何協議，但他的拜訪意在安撫。

至於韓國，嚴震生認為，川普在競選期間，不斷以激烈言語要求韓國分擔美國駐韓軍事費用，使韓國相當不滿。

且韓國目前對於朝鮮半島的統一意願不像往日那樣強烈，美國現在在朝鮮半島上的軍事活動，被韓國國內視為攪亂韓國社會和平，造成朝鮮半島不穩定的重要因素。馬提斯這次的訪問意在討好韓國左派，讓他們感覺，川普政府帶著善意與其交往。

另外，嚴震生認為馬提斯相當聰明，看到川普上任後麻煩不斷，深怕川普下一道行政命令和自己有關，讓自己成為下一個被點名的政府官員，因此選擇就任後火速出國避風頭。

(中時電子報)