飯店業周年慶提前開打 桃禧航空城酒店餐飲75折
今年農曆春節提前到1月底及飯店業大環境景氣影響，以往都在春酒檔期結束後的2月底才推出生日慶的桃禧航空城酒店，今年不僅活動起跑足足提前了近20天，也將整個優惠從1個月延長至1.5個月，也祭出全館餐飲75折優惠。
桃禧航空城酒店表示，生日慶自10日起3月31日，館內Orchard Cafe西餐廳自助百匯則有2人同行1人半價，禧粵樓中式餐廳包廂桌菜85折，小吃單點和春初涼補套餐8折，花水木日式餐廳除了日式桌菜同樣85折，還推出全新型態的無菜單料理8折。
(工商)
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