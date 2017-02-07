首波寒流9至13日罩全台 北部低溫9度

中央氣象局預報，入冬首波寒流9日起到13日籠罩全台灣，各地氣溫偏低，北部最低溫下探攝氏9度。

根據氣象局預報，今天各地多雲到晴，受東北季風影響，北部及宜蘭清晨低溫約15、16度，白天高溫約21到23度，整天仍偏涼；中南部及花東低溫約14到17度，花東地區白天高溫可達23、24度，中南部達26、27度。

氣象局說，明天東北季風減弱，氣溫略回升。不過，9日有入冬首波寒流南下，全台氣溫明顯下降。

氣象局預測，這波寒流至少影響到13日，北部最低溫下探9度、中部及東北部10度、南部12度、花東13度。

另9日北部東半部有局部短暫雨，天氣溼冷，中南部白天則是有陽光好天氣，10日到13日全台是乾冷。1060207

(中央社)