KIMIKO傳授瘦身秘訣 祖雄：能瘦我證照拿去燒
知名舞蹈老師KIMIKO身材火辣，S型曲線更是讓女生們夢寐以求，因此便常公開分享塑身撇步，不過日前傳授年後甩肉秘訣時，卻被身為「同志天菜」的祖雄駁斥是無稽之談。
祖雄在臉書分享KIMIKO傳授瘦身秘訣，分別是縮小腹、雙手彎曲摸到肩頰骨，並用下巴夾著毛巾，只要兩分鐘就能消水腫，另一套則是腳尖朝外、壓背到底，做起這組名叫「關肋骨」的運動，兩套每天只要持續做兩分鐘，就能達到瘦身效果，這讓擁有「健康管理師」資格的祖雄則不以為然，他表示「如果這樣就能瘦我15張證照統統拿去燒掉」，最後更註明「我是對事不對人，不信找有專業證照的人來問問就知道」。
祖雄此番言論引起不少網友附和，紛紛留言「那麼輕鬆就能瘦，就不必逼自己6天上13堂lesmill課」、「夭壽喔！我平常動的辛苦不都白白浪費時間」。
(中時電子報)
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