高鳴驟逝 陳珮騏慟：如果沒有偷懶…
資深演員高鳴（本名劉明哲）疑不堪病痛折磨，昨被發現在老婆于真經營的卡拉OK店輕生，結束近半世紀的演藝人生，享壽83歲。高鳴曾拍攝《天下第一劍》、《鬼門關》等電影，與《台灣廖添丁》、《台灣阿郎》、《西螺七劍》等電視劇，近年參與《真情滿天下》、《家和萬事興》等本土劇，晚年的鬍鬚造型成為他的招牌，螢幕阿公形象鮮明，其中，視高鳴為第二阿公的演員陳珮騏得知噩耗後，昨下午在臉書發文：「慟！」
陳珮騏與高鳴曾合作《真情滿天下》，兩人因拍這部戲建立出如親祖孫的感情，陳珮騏透露，高鳴對她疼愛有加，還曾向陳珮騏撒嬌說，想再和她演一對爺孫。每回陳珮騏都想去探望高鳴，不過因忙碌工作就又想著下次，她難過又自責，昨晚在臉書寫下：「如果前兩個禮拜有去…如果沒有偷懶車開了就去...如果有再去看看您...」、「好對不起沒有多讓您感受我有多愛您...」。
儘管高鳴生前罹癌，不過他仍熱愛表演，陳珮騏回憶，高鳴曾對她說，沒有戲演，就覺得自己好沒用、生活失去重心；還曾說如果要死，也要死在戲劇舞台上，如今高鳴驟逝，讓陳珮騏難過不已。
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(中時電子報)
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