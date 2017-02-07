「我不是肖查某」 腥三寶林韋伶轉行月入20萬
D奶女星林韋伶(已改名陳垣妧)過去被封為演藝圈「腥三寶」，前年結婚後，就退出演藝圈，現除了當辣媽之外，還開了餐廳，月入約20萬元，她也直言不打算回演藝圈，因為不想女兒上學被說：「妳媽媽以前怎麼這樣？」
林韋伶前年嫁給電子零件製造商Richard，育有1女，據《蘋果日報》報導，她婚後當起餐廳老闆娘兼主廚，月入約20萬元，和過去當通告藝人時的收入差不多，她也坦言不打算再重回演藝圈，最大原因是因為女兒，「我不是外界想像的肖查某（指瘋女人），不希望女兒以後上學時，同學Google說『欸，妳媽媽以前怎麼這樣？』」
而她的老公和前妻生了2女1男，她也視為己出，不過3個孩子對新媽媽不太適應，到現在都叫她「姊姊」，而她也開始拼第二胎，不過去年花1萬多元做人工受孕沒成功，有命理老師建議她今年生雞寶寶，對老公事業加分，所以她決定再試，「若今年5月前沒成功，只好放棄」。
(中時電子報)
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