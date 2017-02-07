布雷迪被偷奪冠球衣 價值上千萬

布雷迪昨穿著的12號球衣，賽後竟遭竊。(美聯社資料照)

布雷迪(Tom Brady)昨用傑出身手，率領新英格蘭愛國者隊打出史詩級一戰，驚險奪得隊史第五座超級盃冠軍，而在比賽後，他也換下球衣、穿上T恤，回到場中參與封王趴，沒想到這麼一脫，那件陪著他奪冠的球衣，竟在休息室不翼而飛，據美媒報導，那件球衣至少值50萬美金(約1558萬台幣)。

「它就在這，我知道我放在這，」布雷迪昨奪冠後，回到休息室換上T恤，就把球衣順手放進包包，但在場中一陣狂歡過後，回頭卻發現球衣不見，他隨即收起笑容，難掩落寞說，「這感覺不太好…它就在這卻不見了。」直到他離開球場，還是不知球衣的下落。

經《紐約郵報》記者詢問紐澤西拍賣業者，業者指出，過去大都會球星皮耶薩(Mike Piazza)季後賽首秀球衣，曾喊到36萬5000美金，估計布雷迪的那件奪冠球衣，少說也有價值50萬美金。但對布雷迪而言，那件球衣不只有金錢價值，更珍貴的是留在球衣上，拚出歷史性大逆轉的珍貴回憶。

其實，這已經不是布雷迪第一次球衣被偷，在2015年的超級盃，他率愛國者擊敗海鷹奪冠後，球衣也在賽後莫名失蹤，但如今球衣消失，他也只能無奈的說，「有點遺憾，畢竟那是很好的紀念品。如果最後在eBay出現，請讓我知道。」

(中時電子報)