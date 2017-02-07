吳德榮：最強冷空氣持續6天 2時間點高山恐下雪

受即將到來的這波冷空氣影響，高山有2個時間點可能會下雪。（資料照／氣象局提供）

儘管今（7）日天氣晴朗，明日氣溫也有望回升，但氣象專家吳德榮提醒，最快明夜鋒面就將抵達，且這波入冬以來最強的冷空氣，可能會持續近6天，而這段期間內，有2個時間點高山也許會下雪。

吳德榮於氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄指出，按照歐洲中期預報中心（ECMWF）模式的模擬，鋒面會在明夜至星期四凌晨左右抵達，屆時除北部與東半部將轉為有雨天氣外，入冬後最強的一波冷空氣也會南下，使得氣溫急劇下降。

而根據模擬，這個星期五到下星期一，台北市低溫下探10度，有機會達到寒流標準，沿海空曠處的低溫則可能降到8度以下。

另外，明晚到周四凌晨，合歡山的氣溫應會降到0度以下，加上水氣較多，因此飄雪的機率比玉山稍高；而星期四晚上，太平山同樣會降到0度以下，只是水氣恐略顯不足，否降雪還不一定。但吳德榮也一如往常地提醒，預報資料仍有機會出現變數，有待進一步觀察。

(中時電子報)