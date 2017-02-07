吳德榮：最強冷空氣持續6天 2時間點高山恐下雪
儘管今（7）日天氣晴朗，明日氣溫也有望回升，但氣象專家吳德榮提醒，最快明夜鋒面就將抵達，且這波入冬以來最強的冷空氣，可能會持續近6天，而這段期間內，有2個時間點高山也許會下雪。
吳德榮於氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄指出，按照歐洲中期預報中心（ECMWF）模式的模擬，鋒面會在明夜至星期四凌晨左右抵達，屆時除北部與東半部將轉為有雨天氣外，入冬後最強的一波冷空氣也會南下，使得氣溫急劇下降。
而根據模擬，這個星期五到下星期一，台北市低溫下探10度，有機會達到寒流標準，沿海空曠處的低溫則可能降到8度以下。
另外，明晚到周四凌晨，合歡山的氣溫應會降到0度以下，加上水氣較多，因此飄雪的機率比玉山稍高；而星期四晚上，太平山同樣會降到0度以下，只是水氣恐略顯不足，否降雪還不一定。但吳德榮也一如往常地提醒，預報資料仍有機會出現變數，有待進一步觀察。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。