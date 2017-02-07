美司法部：川普旅遊禁令是合法行使職權

我要評比

美國新任總統川普。(圖/美聯社)

美國政府6日為總統川普提出的旅遊禁令做出辯護，稱該項禁令是他在行使總統職權時所做的一項「合法行為」，並控訴聯邦法院在執法時做出了錯誤舉動。

據《法新社》報導，美國司法部對第九巡迴法院提出的訴狀指出，川普針對外國人進入美國當地以及接納難民相關事宜所提出的旅遊禁令，屬於合法行使總統職權，並認為地方法院在執行命令時做出了錯誤判斷。

此外，該訴狀還指出，地方法院對於施行全國的旅遊禁令行使職權已屬於越權的範圍。同時，司法部要求法院恢復執行該項旅遊禁令。

(中時電子報)