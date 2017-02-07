台中港落海卡車 司機遺體找到了

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消防人員將遺體打撈上岸。（陳淑娥翻攝）

台中港碼頭6日發生砂石車落海事件，44歲賴姓駕駛下落不明，台中港消防隊今天早上持續前往碼頭進行搜救，不到10分鐘在岸上發現，距離落海處往外海方向200公尺處，一具浮屍面朝下載浮載沉，立即打撈上岸，家屬確認其身分後痛哭失聲，後續將交由檢警調查正確死因。

(中時)