真正本土是包容 詹啟賢：民進黨的本土是排他

參選國民黨主席的前總統府資政詹啟賢7日上午接受廣播專訪時，針對自己是否本土派問題時回答說，自己是中道的中華民國派，台灣200年來從來沒有排外，真正的台灣本土就是要包容，不能有排他性，國民黨不可以走入路線之爭。

詹啟賢說，民進黨的本土是排他性，非本土籍，或兩岸關係上排他。他是主張中道，從中華民國立場，對台灣民眾最有利來考量，不知其他人說的本土是什麼？國民黨是多元包容政黨。是有人故意挑撥分開說本土與非本土，為何本土就只有本省籍，外省就非本土？太狹隘。

詹啟賢指出，台灣200多年來從來沒有排外，怪在民進黨高舉本土大旗分化時國民黨沒有反駁。真正台灣本土就是要包容，不能有排他性。這也是他要參選的動機之一，「現在連黨內都有人這樣主張（指本土和非本土），黨又陷入分化，但我不是這樣主張。」

至於國民黨黨員最近爆增，可能牽動黨主席選舉，詹啟賢說，目前看起來新加入的都合乎規定，歡迎更多人參與，但是否支持黨的理念和未來，客觀理性思考國家社會大局無可厚非，如果只是單純人情，會影響黨和台灣未來發展。

(旺報)