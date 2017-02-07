2017巴西嘉年華觀光活動商機降
巴西全國觀光服務商業聯盟今天公布調查指出，今年嘉年華相關觀光產業活動金額上看巴西幣58億元（新台幣578.95億元），其中酒吧餐廳飲食將占總收入的57.3%。
儘管如此，今年嘉年華活動資金應較去年同期減少5.7%，同時為近3年來同期觀光活動最差表現。
公路運輸活動金額預估近9.78億元，旅館和民宿等住宿服務6.52億元，服務業可占嘉年華期間總收入的逾85%。
嘉年華是巴西規模影響最大的假日，聯盟指出，扣除通貨膨脹率後，今年嘉年華相關觀光產業活動實際跌降幅可能達8.6%，為近5年最差表現。
聯盟經濟學家班特（Fabio Bente）表示，儘管今年嘉年華相關服務價格呈小波動趨勢，勞工收入實際縮水，迫使人們調整家庭預算，延後或刪減娛樂等非必要開銷。
聯盟預測，嘉年華期間觀光產業收入其中68.2%應集中在里約熱內盧和聖保羅兩州，其次是米納斯吉拉斯（Minas Gerais），以及東北部3州巴伊亞（Bahia）、塞阿拉（Ceara）和培南布可。
2017年巴西嘉年華為2月28日，聖保羅和里約熱內盧森巴學校花車遊行活動分別從24日和26日晚上開始。但2月一整個月，巴西各地每周末都有開放式街頭嘉年華舞會，讓民眾自由參加狂歡。1060207
(中央社)
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