氣溫短暫升 鄭明典：冷高壓影響恐拉長

氣象局預報中心主任鄭明典說，明天回暖，但之後因冷高壓持續往南推，台灣溫度跟濕度都會比較低，且影響時間恐拉長。

中央氣象局預報，入冬首波寒流9日起到13日籠罩全台灣，各地氣溫偏低，北部最低溫下探攝氏9度。

氣象局預報中心主任鄭明典今天也在臉書上說，西來的冷高壓偏北通過，所以對台灣影響輕微，那是今天影響台灣的天氣系統，明天轉偏東風，氣溫短暫回升。

鄭明典指出，之後，北方下來的冷高壓就會持續往南推進，台灣可能持續會受到西北方來的氣流影響，這種氣流在海面上的時間短，所以受海溫影響較小，溫度會比較低，濕度也會比較低。

他提醒這波冷高壓影響時間可能拉很長，請民眾多注意最新的預報資訊。1060207

(中央社)