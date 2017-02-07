警察攔檢被車拖行 同僚對空鳴槍制止

我要評比

27歲徐姓男子今天凌晨開車行經淡金公路遇到警方攔檢時，竟開車逃逸，把正在盤查的派出所長拖行5公尺。在場警察同僚對空鳴槍，徐男才停車就逮。

新北市淡水警分局中山路派出所凌晨在淡金公路執行攔檢勤務時，見到一輛黑色自小客車形跡可疑，立即攔下盤查。

帶隊的派出所長發現車內有可疑物品，開車門進入搜查，徐男見狀立即換檔加速逃逸，這時所長被車門夾住，遭到拖行約5公尺。

現場警員見狀馬上拔槍對空鳴2槍，徐男聽到警察開槍，才停車就逮。派出所長右手及左腳擦傷，人無大礙。

警方在車上查獲毒品吸食器2組、開山刀兩把，隨後將徐男及車輛帶回派出所偵辦，上午會依妨害公務等罪嫌送辦。1060207

(中央社)