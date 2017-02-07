吳德榮：8日晚急劇降溫 14日回溫

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前中央氣象局氣象預報中心主任吳德榮今天表示，明晚鋒面抵達，氣溫急劇下降，這波冷空氣是是入冬以來最強，且持續時間長，直到14日白天氣溫才會回升。

吳德榮在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」發文說，明天白天溫暖，明夜到9日凌晨前後鋒面抵達，北部、東半部轉有雨，入冬最強一波冷空氣將隨之南下，氣溫急劇下降、愈晚愈冷。

吳德榮表示，10日到13日強冷空氣盤據，各地氣溫偏低，天氣乾冷，預計台北市最低氣溫將可降到攝氏10度左右，達寒流標準，沿海空曠地區更可能降到8度以下。14日清晨有輻射冷卻效應，氣溫仍很低，白天起冷空氣才會逐漸減弱、氣溫回升。

他說，這波強冷空氣是入冬以來最強、持續時間長，一定要注意保暖，農、漁養殖業更要注意氣象局發布的低溫特報，採取防範措施、以減少寒害發生。

至於高山可能飄雪嗎？吳德榮表示，明晚到9日晨玉山、合歡山氣溫降到0度以下，鋒面挾帶水氣，合歡山略多於玉山，似乎飄雪機率相對稍高，而玉山水氣量恐嫌不足；太平山9日晚也會降到0度以下，可惜鋒面水氣已通過、大氣轉乾，須視東北風受地形抬升，殘餘水氣是否足夠而定。1060207

(中央社)