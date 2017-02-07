老外三登長城有感：歷史遺跡已給現代化毀了

2016年5月2日北京八達嶺長城，許多遊客冒雨登長城遊覽。(新華社)

野長城修繕保護竟變成一條水泥馬路。(圖/翻攝自「北京人不知道的北京事兒」)

野長城修繕前的樣貌。(圖/翻攝自「北京人不知道的北京事兒」)

2016年4月9日杏花爛漫金山嶺長城，風景如畫。(新華社)

「長城」世界聞名，1987年12月批准列入《世界遺產目錄》，並給予在文化藝術上的價值，足以與其在歷史和戰略上的重要性相媲美的評價。但有老外三次造訪「長城」認為，擁擠的人群和眾多出售紀念品、假古幣的店鋪，與播放西洋音樂，水泥敷衍修繕，對長城的愛好者而言，歷史遺跡已經被現代化給毀了。

大衛(David Swanson)在《洛杉磯時報》文章中寫下，15年前，中國剛被世貿組織接納，世界最大的水利工程三峽大壩也接近竣工，大衛進行首次的中國之旅。就在造訪的前幾個月，北京被選為2008年奧運會的主辦城市。牆上寫著「中國正走在成為世界超級大國的鞏固地位上」標語。

大衛在2002年進行長城初訪表示，從停車場到八達嶺售票亭的路上，都是擁擠的人群和出售紀念品與假古幣的店鋪。大衛選擇從較不擁擠的右邊路攀登，卻仍然無法逃離商販的狂轟濫炸，且建造長城的牆磚上刻著成千上萬的中國字，一些音響喇叭對著城牆，播放西洋音樂。

第二次造訪長城，當地導遊對大衛說，「今天我們要看的是真正的歷史，而不是給遊客看的東西」。導遊帶著大衛爬過山谷後，長城展現眼前。有的路段城牆已坍塌，大衛只能從不到60公分寬的小路通過。大衛很難想像當時士兵們在這裡如何生活。在這樣的一天，大衛腦海裡只有一幅全景畫：長城蜿蜒巍峨於群山之上，直到消失在遠處。

第三次爬長城是在11個月以後。相較於每年有800萬遊客的八達嶺，大衛這次選擇只有50萬遊客的金山嶺，疑因許多城牆被大自然侵蝕壓垮，所以人潮才較少。沿著山頂攀爬，大衛感覺像走在雲端。大衛提到，在距北京約322公里的綏中縣，被譽為「最美野長城」，因年久失修，地方政府進行城牆修繕，卻用水泥敷衍建造。

對長城愛好者們而言，那些地方的長城和歷史遺跡已經被現代化給毀了。

(中時電子報)