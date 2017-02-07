雞犬升天惹議 蔡正元：假如蔡英文是馬英九？

小英總統的表姊林美珠（左）將接掌勞動部長。（資料照片/方濬哲攝）

總統蔡英文手足眾多，用人也不避親。日前親戚中傳出姪子蔡元仕當選司改會議檢察官代表，勞動部長將由蔡英文表姊林美珠擔任，皆廣受注目惹議。國民黨政策會執行長蔡正元問「假如她是馬英九?」綠媒、綠色名嘴、綠委會靜悄悄嗎?是綠營太無恥還是藍營太沒用？

蔡正元在臉書發文，假如她是馬英九，她的表姐當勞動部長；她的侄子當司法改革委員；她的哥哥投資浩鼎；她的表姐的兒子要拆中正紀念堂。她是蔡英文，綠營沒人說什麼，藍營也沒太多話。

蔡正元問，但是，假如她是馬英九，綠媒、綠色名嘴、綠委、投靠台獨的外省人會靜俏俏嗎?是綠營太無恥還是藍營太沒用？

網友回答「綠營太無恥藍營太沒用」、「 別人不行 我可以 是民進黨的一貫做風」、「 藍營無能，綠營無恥」、「只能說蔡英文歷史比馬英久好，知道帝王要鞏固政權該怎麼做」、「是國民黨內奸太多,無法監督導致讓民進黨為所欲為」、「以上皆是」、「綠的不要臉 藍的不團結」、「藍營太沒用，都是一些書生當立委。古人云書生誤國；仗義多如屠狗輩，負心都是讀書人。」

(中時電子報)