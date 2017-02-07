寒流將至 嘉縣府籲加強防寒措施

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中央氣象局預報，今年首波寒流9日起至13日籠罩全台灣，嘉義縣政府今天呼籲農漁牧養殖業及早加強相關防寒措施，減少寒害損失。

嘉義縣政府指出，養殖漁業者若有養殖不耐寒的魚種應做好防範措施，包括魚塭北側搭蓋防風棚，加強越冬溝保溫、防寒及加溫等設備；養殖池水較淺，文蛤養殖池混養的虱目魚，必要時規劃儘早採捕。

對較不耐寒蔬菜與瓜果類作物，應設置防風牆、防風罩、塑膠布或選用稻草或不織布直接覆蓋，採畦溝灌溉達到保溫防寒效果，未採收瓜果可用套袋處理，避免寒害。

花卉除搭設塑膠棚溫室等設施加強保護外，種苗的苗圃應加強畦溝灌溉或以塑膠布直接覆蓋，達到保溫防寒效果，田間酌量增施鉀肥增加耐寒力。

關於秧苗及水稻防寒措施，需針對水稻育苗場置於避風處或設置防寒牆，已插秧的田區，田間灌溉水宜較深（水深不得淹沒秧苗），等氣溫回升後，再恢復淺水位灌溉。

嘉義縣政府表示，茶樹在春茶生長期間，當冷氣團來襲前，及時在樹冠上覆蓋PE塑膠布等覆蓋物，或撒上薄層稻草，地面敷蓋有機資材來保護茶樹。1060207

(中央社)