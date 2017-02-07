Gary談宋智孝 澄清5月結婚傳聞

我要評比

南韓媒體今天報導，近日韓國男子組合Leessang成員Gary透過SNS發布近況，澄清此前網路盛傳的他與宋智孝5月成婚的傳聞。

南韓「亞洲經濟」今天報導，Gary在SNS上發布照片並留言說，「這麼快就已經看到了櫻花綻放，昆明的風景真是不錯。傳聞只是傳聞。」照片中，只見Gary在櫻花樹下遠眺，十分愜意。

此前，南韓網路盛傳Gary與熱播綜藝節目「Running man」中的搭擋「週一情侶」宋智孝將於5月結婚。

退出SBS綜藝節目「Running man」的Gary目前正在音樂創作。1060207

(中央社)