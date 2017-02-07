道不同不相為謀 愛國者隊員拒川普表揚
職業美式足球NFL新英格蘭愛國者若按超級盃優勝隊伍慣例受邀至白宮表揚，邊鋒班奈特（Martellus Bennett）不會隨隊拜會總統川普。
根據法新社，由於川普公開支持愛國者隊（Patriots）和明星四分衛布雷迪（Tom Brady），幾乎確定會照常舉行總統表揚活動，但班奈特告訴「達拉斯晨報」（Dallas Morning News），他不會參加。
班奈特說：「我不會去。」「就是這樣。大家知道我的感受。追我的推特（Twitter）就知道。」
川普下令禁止7個穆斯林占多數的國家人民入境引發爭議後，班奈特曾推文談到包容以及愛戰勝仇恨。美國1位聯邦法官後來擋下禁令。
班奈特寫道：「成為你在世上想見到的改變。」「若想世界充滿仇恨，就讓心滿懷恨，若想世界充滿愛，就讓心滿懷愛。美國是建立在包容而不是排他。」
他也推文表示種什麼因得什麼果，「種下種子是培育花園最容易的部分，但照料和除草是難事」。
班奈特表示不擔心拒絕川普邀約，可能不會受到愛國者老闆克拉夫特（Bob Kraft）或布雷迪善待，因為這兩人都是川普朋友兼支持者。
班奈特說：「我一點都不擔心。」他說，球隊更衣室中不談政治。「我們都有自己的信仰。我們接受大家做自己。」（譯者：中央社盧映孜）1060207
(中央社)
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