西部空氣品質糟 高屏12測站紅害等級

我要評比

西部地區今天上午多處空氣品質不佳，龍潭、中部、雲嘉南、金門及宜蘭AQI（空氣品質指標）呈橘色提醒，對敏感族群不健康；竹山及高屏地區達紅色警示，民眾宜減少戶外活動。

據行政院環境保護署空氣品質監測網，截至上午9時，高屏地區包括楠梓、仁武、左營、前鎮、小港、潮州、屏東及中部竹山地區共12測站達「紅害」等級，而雲嘉南、台中、南投、彰化地區一片橘，呈橘色警示。另外頭份、龍潭、東部宜蘭也達橘色警示。

達紅色警示地區，環保署提醒，一般民眾如果有不適，如眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，應減少體力消耗，特別是減少戶外活動；有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩，而有氣喘的人可能需增加使用吸入劑頻率；至於橘色警示地區，敏感族則要特別注意。1060207

(中央社)