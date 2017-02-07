見警心虛猛催油門自摔 蘆洲警查獲毒品
25歲李姓男子，日前騎車在蘆洲長榮路逆向行駛，看到警車路過，瞬間猛催油門，導致機車翹孤輪倒地。警方趨前關心後，查獲安非他命1小包，隨後即依毒品罪移送法辦。
警方表示，蘆洲分局三民派出所長楊建良、警員戴文華原先因攔獲酒後駕車案件，需返所偵辦公共危險罪。行經長榮路時，李姓男子見警方往自己方向行駛而來，因心虛想逃離警方視線，便逆向騎乘機車意圖逃逸。
但屋漏偏逢連夜雨，李嫌忘了自己還沒坐穩，卻在慌張之下大力猛催油門，機車因而向前疾駛，並不受控制的翹孤輪將李嫌拋在後面，最後人車雙雙倒地。
警方見狀後前往關心傷勢，並詢問為何急著要跑。經查詢民國81年次李嫌未有前科，但所騎乘機車車主是通緝在案的通緝犯。
為求謹慎，警方盤查李嫌隨身物品，並在他褲子右邊小口袋內起獲2級毒品安非他命1包，經測毛重2.27公克，全案依毒品危害防治條例罪嫌，移送偵辦。1060207
(中央社)
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