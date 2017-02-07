藍傳人頭黨員 詹啟賢盼人情大局脫鉤思考

外傳有大量人頭黨員入國民黨，其中有黑幫份子。中國國民黨前副主席詹啟賢今天表示，黨代表和黨主席一定要脫鉤思考，希望新黨員把人情跟大局做明確分割。

國民黨新入黨名單傳出有犯下夜店殺警案的主嫌，國民黨昨天表示，台北市黨部積極處理，會根據相關廉能條款剔除不適合人選，嚴格把關。

對此，詹啟賢上午接受廣播專訪時指出，更多人參與黨、關心黨是好事，但動機要純正，黨員結構更符合社會結構很好，但如果目的只為一時選舉就不好；黑道不黑道是另一件事，有待查證，動機能否釐清，以現在的制度無法做很好規範，這問題要好好面對。

詹啟賢說，他擔心國民黨形象會受影響，若不能好好改革，得不到認同，對國民黨會是很大的傷害。是否為某一參選人招攬入黨？詹說，「我不方便談誰，都是耳語」，也很難用公平性去評論，不管誰找來的，都合乎規定。

至於如何因應，詹啟賢說，他了解很多人入黨是基於人情關係，這次黨代表、黨主席併選，很多人希望爭取成為黨代表，未來可競選中央委員、中常委，他懇切告訴所有新黨員，基於人情選黨代表是一件事，但黨主席不能綁在一起想，必須脫鉤，若不好好思考誰來帶領黨，最後回過頭來會傷害自己。

詹啟賢表示，黨員結構更均勻分配是好事，若動機是為了這次選舉，制度上不能否定，但國民黨在台灣社會是負有責任的，國民黨的形象、走向會影響每一個人，不要只看短期的人情，要看大格局，他呼籲，把人情跟大局做明確分割。

談到何謂本土，詹啟賢說，他不認為本土就一定是本省籍，外省一定非本土，這太二分法，「我的本土就是包容」，民進黨的本土是排他，民進黨可以高舉本土大旗，那是國民黨的錯，「國民黨不敢碰，好像以為自己就不是本土」，他現在強調國民黨就是本土，「因為我包容」，台灣這個地方，排誰都不行。1060207

(中央社)