陸人口目標：2020年14.2億人
中國大陸國家衛生和計劃生育委員會日前公布「十三五」計劃生育發展規劃，將大陸2020年人口目標訂在14.2億人左右，每名婦女的生育率提高到1.8人左右。
中新社今天報導，這項名為「『十三五』全國計劃生育事業發展規劃」的規劃文件還提到，中國大陸官方希望到2020年時，新生兒的性別比降到112（每100名女嬰的相對男嬰數）以下。
根據這項規劃，若將2020年中國大陸總人口目標訂為14.2億人，年均人口成長率將為千分之6左右。
中國大陸國家統計局先前曾公布，全國2015年底的總人口數約為13.75億人。根據這項規劃，「十三五」（2016-2020年）時期總人口數量的成長空間，在4500萬人左右。
中國大陸先前執行一胎化政策期間，新生兒性別比飆高到120以上，頗受關切。這項規劃提到，「十二五」（2011-2015年）時期，中國大陸新生兒性別比已從117.94下降到113.51。1060207
(中央社)
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