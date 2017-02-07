林濁水指軍公教偷搶騙 李來希踢爆假聖人
政府積極推動年金改革，前立委林濁水指軍公教人員的退休金是偷來搶來騙來的。國家年金改革委員會委員李來希昨日上節目痛批林濁水假聖人，指其陳姓國會助理浮報月薪達19.5萬，比立委薪水還要高，涉嫌「盜領退休金」，林聲稱不知情獲不起訴，助理從輕發落。李來希質疑，到底是真不知還是假不知？退休金是不是偷來搶來騙來的？
2006年民進黨立委林濁水辦公室助理陳惠英申請退休，她從1998年3月助理適用勞基法開始，依規定總計可領17個基數，但卻虛報薪資、加班費，將她退休前半年的平均月薪浮報至19.5萬，8年半的年資可領到約320萬退休金，由於陳女的薪水比部長還高，引發助理工會質疑。
立法院一度退回陳的退休金申請，事後，陳惠英更改月薪，立法院核發她160萬退休金。檢方查出，陳女申請的160萬退休金中，涉嫌詐領了90萬元，另自2005至2006年間，虛報薪資及加班費140萬，共計詐領薪資及退休金230多萬元。
檢方偵辦期間，陳女坦承犯行，表示詐領是她一人所為，詐領的錢都用於償還個人貸款，給予緩起訴處分，但高檢署不認同，發回北檢重查，北檢依詐欺罪嫌起訴。
李來希於2012年告發林濁水貪汙，指控林濁水與其助理利用詐術，將助理薪資以偽造文書手段虛報，然後利用「差價」來繳民進黨每月10萬的「公職分攤金」。但林辯稱，將印章都交給陳管理，對於陳詐領一事並不知情。
檢方最後依據林濁水每月上繳黨部10萬分攤金，都是由林個人帳戶提付，並非陳女帳戶，認定林不知情，將林不起訴。
(中時電子報)
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