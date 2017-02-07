與白狼張安樂自拍 劉樂妍毛遂自薦稱「歷史性的一刻」
女星劉樂妍轉赴大陸發展後，雖因為「遼寧艦護台論」引發爭議，不過卻被獲封「愛國女星」受邀主演電影，她昨天在臉書曬出與「白狼」張安樂合照，直呼是「歷史性的一刻」。
劉樂妍表示能與張安樂相識，全靠新聞局前駐外官員郭冠英牽線，她自傲說了個「人」該懂的道理，就深受這些大人物喜愛，甚至尊稱她為「遼寧艦英雄」，昨晚兩人會面後更毛遂自薦，未來選舉若統促黨有造勢晚會，願意上台唱三首歌，另外希望能在台灣尋求一份好工作，就是她最迫切實現的心願。
不過「白狼」張安樂始終未允諾，僅詢問是否會唱「大中國」，不過這已讓劉樂妍吃了顆定心丸，但仍有網友不滿她的作風，留言嘲諷「殊不知對岸人民都再看你笑話，還在沾沾自喜」。
(中時電子報)
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