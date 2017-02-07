南向難向？柬埔寨總理：歡迎台商 但禁升國旗

柬埔寨總理洪森4日出席「與柬華人華僑共享團結飯」餐宴，並發表談話。（圖片來源：Samdech Hun Sen, Cambodian Prime Minister臉書）

柬埔寨總理洪森（Hun Sen）4日在「與柬華人華僑共享團結飯」晚宴上發表談話。

柬埔寨總理洪森（Hun Sen）日前在一場餐會發表談話表示，歡迎台商來投資，但柬埔寨遵守「一中原則」，禁止升起台灣國旗。

由柬埔寨中國協會（Cambodian-Chinese Association）4日舉辦「與柬華人華僑共享團結飯」晚宴，洪森應邀出席，並發表上述談話。

中央社報導，洪森表示，尊重中國主權意味要承認台灣是中國的一省，因此台灣的旗子不應該在國慶日升起。

已領導柬埔寨30年的洪森表示，這一向是他的政策，他以往也曾拒絕台灣在柬埔寨設立官方代表處，他在演說中重申此一立場。

(中時電子報)