保護小三打老婆 山西官員遭停職
中國大陸山西省呂梁市日前發生一起小三與人妻的衝突事件，當事人之一的任姓男子為保護小三，當街打老婆，目前這名男子因「生活作風問題」已被停職。
中新網報導，近來一篇「為保護小三，男子當街打老婆」的影音畫面及截圖在網上流傳，引發討論。
有網友認出，打人者為呂梁市石樓縣社會勞動保險事業所所長任石生。之後，一份「對任石生進行停職檢查」的石樓縣勞動和社會保障局局務會會議紀要也在網上流傳。
這份落款日為2017年2月5日的會議紀要稱，「2017年2月4日，石樓縣社會勞動保險事業所所長任石生因生活作風問題，在延安街與妻子發生激烈衝突，在社會上造成極壞的影響。經局務會研究，決定對任石生進行停職檢查。」
石樓縣勞動和社會保障局相關負責人說，這份會議紀要內容屬實，目前仍在對整起事件進行調查。1060207
(中央社)
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