初十迎財神日盼好運 越民眾搶購黃金
越南人視農曆正月初十為財神日，當天會有購買黃金習俗，希望能帶來好運氣，昨天許多黃金買賣商店湧現搶購人潮。
越南人認為，黃色代表吉祥喜慶，黃金則是財富的象徵，在財神日當天購買黃金就是迎接財神回家，整年會有好運氣，一切都會順利，特別是做生意。
越南首都河內市陳仁宗街（Tran Nhan Tong）是本地銀樓最多且交易最活絡的街道，昨天從早到晚各家銀樓湧現排隊搶購黃金人潮，導致交通情況時有受阻，警方必須派員在場疏導交通及確保安全秩序。
1名民眾表示，她凌晨5時就到銀樓外排隊購買黃金，經好幾個小時排隊等候，最終買到1塊黃金，「感到很高興，希望財神賜福賜祿，闔家平安，整年財運良好」。
1家銀樓代表表示，雖然所準備的黃金量比去年多一倍，但很快就賣完，其他黃金飾品交易也很活絡。他說，預估今年財神日黃金購買力比去年增加3至6倍。
由於在財神日黃金購買力飆升，越南境內黃金價格昨天微幅上漲。1060207
(中央社)
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