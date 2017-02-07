川普旅遊禁令 美上訴法院將開庭審理

美國聯邦上訴法院將開聽證庭，聽取是否恢復總統川普針對7個人口主要信奉穆斯林的國家所下達的暫時性入境禁令。

這道禁令是川普執政2週來最爭議性政策。

路透社報導，在今天提出的訟案中，司法部表示，聯邦法官上週下令暫緩執行川普禁令的範圍太廣，「最多」應只限於已經取得入美資格但暫時仍在國外還未入境的民眾，或希望出境後再返回美國的民眾。

舊金山第9巡迴上訴法院今天要求代表華盛頓州和明尼蘇達州的律師，以及司法部的律師提出陳述，看禁令是否繼續束之高閣。法院定於美西時間7日下午3時進行口頭陳述。1060207

(中央社)