過年大魚大肉 男子痛風就醫

春節連假剛結束，一名40歲男子日前起床，右腳足背劇烈疼痛，趕緊跛著腳就醫，醫師發現他在假期中大魚大肉，還喝不少酒助興，痛風因而來找碴。

收治這名患者的活力得中山脊椎外科醫院內科醫師巫慶仁說，每逢節慶過後，痛風發作病人會增加約兩成，這名患者半個月前也曾發作，但是不像這次這麼嚴重。患者農曆春節這幾天，大魚大肉外還多喝了些酒，尿酸值飆到9mg/dL，正常是7mg/dL以下，腳部劇痛是痛風造成的。

由於痛風發作與患者農曆年節吃的美食及美酒有絕對相關性，巫慶仁建議患者以藥物治療急性疼痛，並給予飲食建議單，提醒患者注意該避免或應減量的食物。

巫慶仁說，人體內的普林代謝後會變成尿酸，因此痛風患者要減少高普林食物的攝取。高普林食物包括內臟類、部分魚類及蝦蟹貝類等海鮮、部分豆類、乾香菇、紫菜、火鍋肉湯及雞精等。

他又說，酒精雖不是高普林食品，但是酒精及果糖類會代謝成乳酸，影響尿酸代謝，所以也會惡化痛風；高油脂食物則會抑制尿酸排泄，都應減少攝取。另外，痛風患者應多攝取水分，稀釋血中尿酸濃度，並促進尿酸排出。

巫慶仁指出，藥物治療雖可讓急性症狀較快緩解，。但是重要的還是飲食的調整及水分的攝取，以降低體內尿酸濃度。1060207

(中央社)