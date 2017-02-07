松坂大輔超拚 王貞治盼有「松坂效應」
雖然被分在非主力的B組，但在「平成怪物」松坂大輔眼裡，目標只有一軍，為達成成就，他春訓第1天就進牛棚練投，3日自願當打擊練習投手，接著4日又進牛棚練投，總計4天共投350球，這名36歲的老將展現背水一戰的鬥志，王貞治全看在眼裡，除肯定他的表現，也期望他的拚勁，能替軟銀帶來「松坂效應」。
瘋狂投球的隔天，松坂因中指水泡破掉，不得已把調整步調放慢，為21日前進主力A組積極準備；讓人驚訝的是，他不喊累就算了，還表示如果不是投到一半傷口變嚴重，會再連續投兩天，「我想明天過後，應該傷就沒問題了。」
現任軟銀最高顧問、同時也在經典賽與松坂合作過的王貞治，看到平成怪物的拚勁，除表達對他的期待，更希望藉他的積極，形成一股「松坂效應」，刺激年輕選手成長，「自己到波多黎各訓練，展現了他(松坂)想復活的決心。當有一個選手積極努力，會對其他同樣為此拚命的選手，產生正面的影響力。」
而松坂的努力，似乎也真的產生化學效應。軟銀球團人員指出，去年才拿2勝的攝津正，此次比往年更早開始體能訓練；去年僅1勝的左投大隣憲司，更是在被分到B組後，連續五天牛棚練投；而這些改變，儘管還有其他原因，但似乎一部分是跟看到松坂的拚勁有關。
(中時電子報)
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