桃園燈會龍潭大池登場 消防演練防落水

桃園燈會即將舉辦，消防隊在大池周遭進行演練，也呼籲民眾注意自身安全。(賴佑維翻攝)

桃園燈會即將舉辦，消防隊在大池周遭進行演練，也呼籲民眾注意自身安全。(賴佑維翻攝)

桃園燈會將在20日至19日於龍潭大池舉辦，龍潭消防隊6日在龍潭大池舉辦搶救演練，針對民眾賞燈可能遇到的突發狀況演練，也呼籲民眾賞燈時注意自身安全以避免意外發生。

龍潭消防隊表示，針對民眾身體不適部分，將由救護機車抵達現場實施初步檢傷，待救護車抵達後，後送患者。另外燈會過程若有火警，將立即出動救災機車實施初步滅火，待消防車輛抵達後，實施後續滅火搶救。

若有民眾不慎掉落龍潭大池，則由救難協會出動前往救援，將落水民眾送至前進指揮旁大傷處理區，立即由救護車後送責任醫院。桃園市消防局第4大隊大隊長黃世忠呼籲民眾在欣賞燈會及燦爛煙火的同時除自身保暖外，仍應注意自身安全以避免意外發生。

(中時)