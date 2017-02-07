吃力不討好 南京中山陵工程虧損14萬兩秘辛

民國18年孫中山先生靈柩入中山陵的奉安大典。（圖/國父紀念館網站）

位於南京紫金山南麓的中山陵，是孫中山先生長眠之地，主體工程是由當時知名的上海姚新記營造廠承包興建，但由於外在環境和諸多不可抗之因素，造成姚新記營造廠負責人姚錫舟在1929年完工前，不僅感嘆吃力不討好，更發現自家營造廠大虧14萬兩，讓時任國民政府主席的林森急忙出面安撫，感謝他對國家的付出。

民國14（1925）年3月12日，孫中山先生因癌症在北京病逝，逝世前交待夫人宋慶齡和身旁汪精衛等親信，他希望自己下葬於南京。在他逝世後，暫厝於北京香山碧雲寺，並由于右任、林森、汪精衛等人組成籌備委員會，開始尋找墓地和相關工程的規劃。最開始的工程總預算為30萬兩白銀，但在1925年11月正式招標時，又大增至50萬兩白銀，一刊出就引起各方廠商覬覦，紛紛送禮想走偏門以標下這個「肥」缺，最後在籌備會幹事楊杏佛堅持下，選出7間未送禮的廠商，最後由上海的姚新記營造廠以44.3萬兩白銀拿下，卻沒想到是一個吃力又虧本的標案。

奉安大典中，將孫先生的靈柩扶上台階。（圖/國父紀念館網站）

被雪覆蓋的中山陵鳥瞰圖。（圖/中新社）

曾承辦過粵漢鐵路、資本雄厚的姚新記營造廠，在大幅削價取得中山陵的興建案後，面對財政吃緊的廣東國民政府，不僅同意每月4萬兩的分期付款、相關建築材料資金又經常需要他們代墊，還得在軍閥混戰、交通時通時斷的局面下，遵照合約上所規定時限在14個月內、也就是民國16年（1927）1月完成中山陵，否則就得支付罰款每日50兩白銀。興建過程中從國外運來的石材，經常在半路上遭到打劫、押送人員還被軍閥「拉壯丁」，更無奈的是，沿途的鐵路等運輸部門，眼紅於工程的「豐利」，屢屢刁難並藉故進行敲詐，讓姚新記營造廠的工程被迫延宕。

從最下方的牌坊，至最上層的墓室全景。（圖/中新社）

面對第一期工程的延宕，國府感到相當憂慮且著急，本欲提早招標較為簡單的二期工程，無奈在看見姚新記營造廠的困境後，各方企業都不敢接手。讓整體工程不斷地延後，直到北伐軍擊敗孫傳芳、並定都南京後，才讓整體局面恢復穩定，但中山陵興建工程最終延宕了約2年多的時間才在民國18（1929）年3月完工。但完工後清點帳冊的姚錫舟卻發現，本次歷時4年的工程不僅沒有賺錢，反倒因為延誤工期，他還必須繳付約14萬兩白銀的罰款給國府，真的是「吃力不討好」。但也由於他的付出，讓這座雄偉的中山陵能夠呈現在世人眼前。

(中時電子報)