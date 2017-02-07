飯店Long Stay專案熱賣　墾丁與福壽山都便宜

飯店Long Stay專案熱賣，國內旅遊正便宜。（墾丁夏都沙灘酒店提供）

飯店Long Stay專案熱賣，國內旅遊正便宜。（墾丁夏都沙灘酒店提供）

飯店Long Stay專案熱賣，國內旅遊正便宜。（墾丁夏都沙灘酒店提供）

陸客不來，經濟不景氣，加上廉價航空帶動國人出國旅遊，多重因素影響下，這一年來許多飯店與民宿的住房成績都很不理想。去年底富野集團旗下的台東高野飯店推出Long Stay長住專案，10天9夜兩人同行只要9999元還不加一成，不到一個月就吸引許多遊客到訪，不只成功自救，也讓其他飯店紛紛跟進，現在這股飯店Long Stay風潮已蔓延到台東知本、花蓮天祥、嘉義與台中福壽山農場等地，甚至連當年因電影《海角七號》而爆紅的墾丁夏都也跟進。

墾丁夏都沙灘酒店日前宣佈，即日起到2月24日限量推出「南島藏冬Long Stay」住房專案，4天3夜2人特價9999元起，5天4夜13332元起，再加碼送雙人英式下午茶，含每日愛琴海西餐廳自助式早餐、再贈SPA療程抵用券500元乙張、留影館鑰匙圈兌換券乙張、飲品買一送一優惠券乙張、中西式晚餐消費享9折優惠，再享飯店20種以上休閒設施及活動等等，是歷來少見優惠。

其他Long Stay專案像是台東知本泓泉溫泉渡假村推出7天6夜2人成行8888元專案，包含6天早餐與3天晚餐，露天溫泉SPA水療設施免費使用；鹿鳴酒店7天6夜單人原價63360元，優惠價17800元，兩人精緻溫泉客房19600元，只要原本價格1/3不到。知本金聯世紀酒店推出6天5夜2人入住23300元起、4人入住33300元起，專案還包含早餐、史博館門票、瀞Massage按摩，還有1500cc小客車48小時自駕遊，解決交通問題。

位於嘉義火車站附近的皇爵飯店即日起推出雙人成行6天5夜7900元Long Stay專案，並贈送2張午餐或晚餐套餐餐券，免費提供電動腳踏車日租券6張，還可免費一次洗衣服務。

以茶葉、波斯菊、楓紅與梨子出名的台中福壽山農場，也推出非假日2人同行，每週只要1萬元的Long Stay專案，可住宿6晚還包含7天的2人份3餐。救國團天祥青年活動中心也從今年1月1日開始推出住宿2天就送1天免費住宿、且第4天每房定價5折優惠專案。

這個春天，正適合旅行。

(中時)