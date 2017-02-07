楊梅山火延燒近5小時 燒20公頃

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桃園市楊梅區與新竹縣交界，昨天發生山林大火，火勢延燒，警義消百人搶救，山火燒了近5個多小時才撲滅，燃燒20公頃，今天才殘火處理完畢。

桃園市楊梅區甡甡路540號昨天下午4時50分發生山林大火，警消出動警義消百人，消防人員59名，義消人員40名，消防車23輛，前往搶救，火勢延燒，搶救不易。

經消防員全力佈線搶救，火勢延燒近5個多小時，警消於昨晚9時46分撲滅，至今天上午7時30分才殘火處理完畢，燃燒面積約20公頃，無損失，也無人員傷亡，至於起火原因待查。1060207

(中央社)