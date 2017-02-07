放任人頭黨員將亡黨 羅智強：勿重蹈綠營覆轍
國民黨主席選舉遭踢爆有大量人頭黨員入黨，更被指涉黑影幢幢，前總統府副秘書長羅智強今天在臉書上講重話，「放任人頭黨員，國民黨將亡黨」，羅智強說，若讓人頭黨員侵蝕國民黨，將讓國民黨萬劫不復。
羅智強舉民進黨立院黨團總召柯建銘為例，2013年民進黨曾發生人頭黨員爆增以及黑道入黨的重大爭議，柯建銘背書的數百份申請入黨資料引發爭議，也就是「黑影事件」，後來事情愈鬧愈大，民進黨中央決議將這些申請書原封不動退給柯建銘，「難道國民黨要重覆民進黨的爭議嗎？」
羅智強認為要是放任人頭黨員，恐引發「三大敗壞」，第一，將敗壞國民黨的納才血管，讓國民黨淪為特定山頭與黨員大戶的禁臠，對不願意加入這惡質的「黨員購買」遊戲者，形成「逆淘汰」；第二，敗壞國民黨的形象，為人民唾棄；第三，敗壞黨主席選舉的公平性與公正性，埋下國民黨分裂的引線。
羅智強也提出三點呼籲，第一，黨中央應嚴格把關，加強審查；第二，所有黨主席候選人，應鄭重自清，若有涉及應立刻退選。第三，黨主席選舉，也應考慮納入法制規範，對於賄選等重大違規事項，課以刑責。
(中時)
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