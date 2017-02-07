泫雅迎出道10週年見面會 感謝粉絲

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南韓歌手泫雅將於17日在首爾舉辦紀念出道10週年免費粉絲見面會「Fantopia, HyunA Land」，與支持她多年的粉絲們共度歡樂時光。

南韓「亞洲經濟」今天報導，17日舉辦出道10週年的見面會後，22日泫雅將開啟北美粉絲見面會之旅。

據報導，泫雅去年成功舉辦「The Queen’s Back」亞洲巡迴粉絲見面會，今年計畫在北美8個城市舉辦見面會，與粉絲同歡。

2007年以女團4minute出道的泫雅，演唱「Hot Issue」等膾炙人口的熱門歌曲，之後的「Change」、「Ice Cream」等也深受粉絲喜愛。

泫雅的形象性感、可愛，鳥叔PSY轟動世界的騎馬舞「江南Style」MV，身邊伴舞的女郎就是泫雅，讓她跟著爆紅。1060207

(中央社)