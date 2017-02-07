救救梅蘭妮亞 川普看超級盃趴照引熱議
美國總統川普和夫人梅蘭妮亞昨天開派對觀看超級盃球賽的照片曝光後引發熱烈討論，網友注意到梅蘭妮亞看起來不開心，再度瘋傳「救救梅蘭妮亞」等主題標籤。
根據「每日鏡報」（Daily Mirror）網站，川普夫婦開趴讓親朋好友一起看職業美式足球NFL年度冠軍賽超級盃（Super Bow），鏡頭似乎捕捉到梅蘭妮亞（Melania Trump）很糟的一刻，她睜大雙眼，面如死灰，似乎想透過表情傳達千言萬語。
推特用戶@MetsFanInPhilly寫道：「她在超級盃派對上看起來很痛苦！」另有人指出，整個看起來像是「有史以來最無聊的超級盃派對」，非常了無生氣。
報導說，或許她就是不喜歡美足，不是美足球迷的人被逼著看球時，大多也會看起來不悅且覺得無聊。
網友繼川普就職典禮後，再度在推特（Twitter）瘋傳「放了梅蘭妮亞」（#FreeMelania）和「救救梅蘭妮亞」（#SaveMelania）的主題標籤。
據傳川普昨天看到新英格蘭愛國者隊（Patriots）大大落後亞特蘭大獵鷹隊（Falcons）後就氣得提早離席，結果錯過愛國者後來上演的經典逆轉秀。
這不是網友第一次注意到梅蘭妮亞表情不開心，1月20日就職典禮上，川普回頭對她說了一些話後，她整個臉瞬間垮下來。
有人指出梅蘭妮亞瞬間變臉，可能是因為川普回頭說話對象似乎是女兒伊凡卡（Ivanka）而不是她。（譯者：中央社盧映孜）1060207
(中央社)
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